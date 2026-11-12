Casargo, senso unico alternato sulla Sp 67 dal 17 al 20 novembre

Il provvedimento riguarda il tratto tra il chilometro 4+700 e il 4+800
Quattro giorni di interventi per la regimazione delle acque e il rifacimento di un tombotto
CASARGO – Modifiche alla viabilità sulla Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel territorio comunale di Casargo, per consentire interventi di regimazione delle acque e il rifacimento di un tombotto.
La Provincia di Lecco ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel tratto compreso indicativamente tra il chilometro 4+700 e il chilometro 4+800, in corrispondenza dell’area interessata dal cantiere.
Il provvedimento entrerà in vigore alle 8.30 di martedì 17 novembre 2026 e resterà attivo fino alle 17 di venerdì 20 novembre, salvo la conclusione anticipata dei lavori.
Per tutta la durata dell’intervento, la circolazione sarà quindi regolata dal semaforo nel tratto interessato dal cantiere. Gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica e alle possibili attese durante il transito.
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