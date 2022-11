Dal 2 all’11 novembre divieto di transito tra le 09.00 e le 17.00, esclusi festivi e prefestivi

Disposizione stabilita per consentire lavori alla pavimentazione stradale nel tratto interessato. Circolazione indirizzata sulla “Parlasco-Bellano”

ESINO/PERLEDO – Programmate chiusure al traffico sulla SS 753 tra Perledo ed Esino, per consentire il ripristino della pavimentazione in tratti saltuari della strada. Il divieto di transito sarà attivo da mercoledì 2 novembre a venerdì 11 novembre, tra le 9.00 e le 17.00, esclusi festivi e prefestivi.

La misura si renderà necessaria per via della scarsa larghezza della carreggiata, che non consente l’esecuzione sicura dei lavori in presenza di traffico veicolare. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla SS 754 “Parlasco-Bellano“. Transito garantito regolarmente ai veicoli di soccorso.