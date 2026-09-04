Controesodo, Anas: oltre 27 milioni di spostamenti fino al 6 settembre

Sabato 5 e domenica 6 settembre previsto traffico intenso verso i grandi centri urbani

Tra le direttrici più interessate anche la SS36 del Lago di Como e dello Spluga

LECCO – Il controesodo estivo entra nella sua fase conclusiva e anche la SS36 del Lago di Como e dello Spluga sarà tra le arterie da tenere sotto osservazione nel prossimo fine settimana. La strada rappresenta infatti una delle principali direttrici individuate da Anas tra quelle interessate dall’intensificazione della circolazione nel rientro dalle località turistiche verso i grandi centri urbani.

Il momento più delicato è atteso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6 settembre, quando Viabilità Italia ha previsto il bollino rosso. È in queste fasce orarie che si concentreranno i maggiori flussi del controesodo, con il traffico destinato ad aumentare lungo le principali direttrici di collegamento.

La SS36, asse viario fondamentale per i collegamenti del territorio lecchese, rientra dunque tra le strade sulle quali Anas prevede una circolazione particolarmente intensa. Nel quadro nazionale delineato dalla società, la direttrice del Lago di Como e dello Spluga è indicata insieme alle altre principali arterie interessate dagli spostamenti di rientro.

Per affrontare il fine settimana Anas ha potenziato il presidio della rete e ridotto la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 complessivamente attivi. Sul territorio nazionale saranno impegnati circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, oltre agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

L’obiettivo è garantire un presidio costante della viabilità e intervenire nella gestione dei flussi di traffico durante le giornate più impegnative del controesodo.

“La volontà di rientrare rapidamente a casa o di riprendere le proprie attività non deve tradursi in comportamenti frettolosi o imprudenti”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. “La sicurezza deve restare la priorità assoluta”.

L’invito rivolto agli automobilisti è quello di programmare gli spostamenti, informarsi sulle condizioni del traffico prima di partire, rispettare i limiti di velocità e mantenere comportamenti prudenti. Un richiamo particolare riguarda l’utilizzo del cellulare alla guida: “Non utilizzare mai il cellulare mentre si guida”, ribadisce Gemme.

Sul fronte dei mezzi pesanti, il divieto di transito sarà in vigore domenica 6 settembre dalle 7 alle 22.

Per chi dovrà percorrere la SS36 nel fine settimana, Anas invita inoltre a verificare prima della partenza la situazione della viabilità e dei cantieri inamovibili attraverso la sezione dedicata all’esodo estivo.