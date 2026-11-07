Cortenova, nuova rotatoria a Prato San Pietro: da lunedì cambia la viabilità

Il provvedimento scatterà alle 8 di lunedì 9 novembre in località Prato San Pietro
CORTENOVA – Nuova fase dei lavori sulla Sp 62 della Valsassina, dove da lunedì 9 novembre entrerà in vigore una regolamentazione della circolazione veicolare in località Prato San Pietro, all’altezza dell’intersezione con via Trento. Il provvedimento è propedeutico all’attivazione della nuova rotatoria a precedenza interna.
Le modifiche scatteranno alle 8 di lunedì 9 novembre in corrispondenza del chilometro 22+000 della provinciale e resteranno in vigore fino al completamento delle opere edili necessarie per rendere operativa la rotatoria.
La regolamentazione si rende necessaria per consentire il completamento delle lavorazioni sulla sede stradale. Durante questa fase, gli automobilisti dovranno attenersi alle indicazioni della segnaletica installata in cantiere, che disciplinerà la circolazione nell’area interessata dai lavori.
L’intervento rappresenta dunque un passaggio verso l’attivazione della rotatoria a precedenza interna, prevista all’incrocio con via Trento, in località Prato San Pietro.
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