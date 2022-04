COSTA MASNAGA – Incidente lungo la SS36 in direzione Sud all’altezza di Costa Masnaga. Il sinistro è avvenuto alle 17.45 circa, nel quale sarebbero rimaste coinvolte due persone. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: ambulanza, automedica, elisoccorso di Como e Polstrada. Code per chi sta viaggiando in direzione Milano.