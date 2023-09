La chiusura è prevista dalle 22 del 28 settembre alle 2 del 29 settembre

DERVIO – Chiusura notturna al transito lungo la Sp 72 del lago di Como in località Corenno Plinio settimana prossima. Il provvedimento viabilistico, firmato dalla Provincia di Lecco, prevede lo stop alla circolazione dalle 22 di giovedì 28 alle 2 di venerdì 29 nel tratto di strada provinciale interessato dallo smontaggio di una gru di cantiere in via Pietro Badoglio al pk 83 + 700 circa.