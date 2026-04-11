Dervio: oggi l’esercitazione con simulazione di frana sul Monte Piazzo

Mezzi di soccorso in azione tra Dervio e la frazione di Corenno per una simulazione di emergenza oggi, sabato 11 aprile

Possibili disagi alla viabilità, soprattutto a Corenno

DERVIO – Nel pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, a partire dalle ore 17 circa, il territorio di Dervio sarà teatro di un’importante esercitazione che simulerà una frana dal Monte Piazzo, con interessamento del tratto della strada provinciale SP72 e della frazione di Corenno.

L’iniziativa è organizzata dalla Croce Rossa in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Dervio, l’Associazione Nazionale Carabinieri, i Vigili del Fuoco, Valtellina Sub e il gruppo scout Agesci di Lecco. L’obiettivo è testare il coordinamento tra le diverse realtà impegnate nella gestione delle emergenze e verificare l’efficacia delle procedure operative in caso di eventi critici.

Durante l’esercitazione sarà possibile notare una significativa presenza di mezzi di soccorso in movimento, anche con sirene attive. Le autorità invitano la cittadinanza a non allarmarsi, sottolineando che si tratta esclusivamente di una simulazione programmata.

Non si escludono inoltre temporanei disagi alla circolazione, in particolare nella frazione di Corenno. Nella zona di piazza Garibaldi potrebbe essere istituito un senso unico alternato, regolato dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.