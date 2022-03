Da lunedì 21 marzo la circolazione tornerà a doppio senso di marcia

Ripristinata la viabilità a seguito del buon esito di alcune verifiche strutturali, tuttavia verranno mantenute limitazioni per alcuni tipi di mezzi

CALOLZIOCORTE – Verrà ristabilita la circolazione a doppio senso di marcia sulla SP181 nel territorio comunale di Erve a partire dalle ore 15 di lunedì 21 marzo, nel tratto di strada compreso tra il pk 31+250 ca. e il pk 31+550 ca.

Revocato dunque per quella data il senso unico alternato regolato da semaforo, istituito in attesa dei risultati relativi alle verifiche di carattere strutturale e geologico/geognostico effettuate sull’infrastruttura, al fine di monitorarne la conservazione.

Gli approfondimenti tecnici hanno certificato la possibilità di transito nel tratto di strada interessato per i mezzi di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate per ogni senso di marcia e per ogni corsia di marcia, permettendo così la rimozione del senso unico.

Permarranno oltre il termine fissato il divieto di transito ai veicoli con altezza superiore a 3,50 metri nel tratto di strada tra il pk 31+250 ca. ed il pk 31+550 ca, oltre al divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 10 metri tra il pk 29+883 ca. e il pk 32+228 ca., sempre sulla SP181, nei territori comunali di Calolziocorte ed Erve.