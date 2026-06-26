Festa del Lago e della Montagna a Lecco: tutte le limitazioni tra viabilità e divieti

Domenica sera divieto di vendita per asporto e di detenzione di contenitori in vetro o metallo nel centro cittadino

Previsti anche divieti di transito e sosta sul lungolago

LECCO – In vista della Festa del Lago e della Montagna, in programma domenica 28 giugno, il Comune di Lecco ha emanato un’ordinanza con alcune misure di sicurezza che interesseranno il centro cittadino e il lungolago.

Dalle 20 alle 24 sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo da parte di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici.

Nella stessa fascia oraria sarà inoltre vietata la detenzione di contenitori in vetro o metallo nell’area interessata dalla manifestazione, che comprende: via Raffaello, via Cantù, via Nullo, Lungolario Isonzo, riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via F.lli Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta, via Bovara, via San Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Pietro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torre Tarelli, Lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario Piave, Lungolario 4 Novembre.

Sono previste anche modifiche alla viabilità. Dalle 20 alle 24 sarà in vigore il divieto di transito in Lungolario Isonzo e largo Europa, mentre dalle 18 alle 24 nelle stesse aree scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata.

I provvedimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza del pubblico durante una delle manifestazioni più attese dell’estate lecchese, che richiama ogni anno migliaia di persone sul lungolago.