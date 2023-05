Frana. SP72 interrotta tra Lierna e Fiumelatte di Varenna

VARENNA – La strada provinciale 72 è chiusa al traffico dalla mattinata di venerdì per un cedimento della volta della galleria tra Lierna e Fiumelatte di Varenna a causa di 500 metri cubi di materiale staccatosi dalla montagna sovrastante.

Sul posto sono intervenfranauti prontamente il Vicepresidente e Consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli e i tecnici della Provincia di Lecco per valutare l’entità e le cause del crollo. Attualmente la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.