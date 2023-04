LECCO – Code nel primo pomeriggio di oggi, martedì, in via Tonio Da Belledo a causa di un mezzo in panne lungo la carreggiata direzione Ospedale Manzoni.

In posto il meccanico per il recupero del mezzo e anche la Polizia Locale per gestire la viabilità: per evitare ulteriori incolonnamenti gli agenti hanno temporaneamente chiuso la strada all’altezza della rotonda all’incrocio con via Risorgimento.

La situazione viabilistica è stata ripristinata poco dopo le 15.