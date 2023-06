Introzzo, dal 29 giugno chiusura notturna della Sp67 per la posa della fibra ottica

Il traffico sarà deviato dalle 20 alle 6 del mattino, fino al prossimo venerdì 30 giugno

VALVARRONE – La Strada provinciale 67 dell’Alta Valsassina e Valvarrone rimarrà chiusa al traffico nelle ore notturne, nel tratto in località Introzzo, per permettere gli scavi per la posa della fibra ottica.

Il cantiere della società Open Fiber spa sarà attivo dalle 20 di domani, giovedì 29 giugno, alle 6 di venerdì 30 giugno. Sarà ammesso il solo passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.