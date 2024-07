Per raggiungere Lecco occorre utilizzare la vecchia provinciale

BALLABIO – La nuova Lecco-Ballabio è stata chiusa nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in discesa, per alcuni lavori da parte di Anas in galleria.

Gli automobilisti diretti a Lecco devono utilizzare la vecchia strada che passa da Laorca. Inevitabili i disagi al traffico con code in direzione Lecco, proprio all’altezza del rione.

Dopo circa 20 minuti il raccordo è stato riaperto.