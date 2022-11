Lavori sulla SS36: chiusure notturne al traffico in direzione Milano

Divieto di transito per consentire il ripristino delle pavimentazioni

Da lunedì 21 a sabato 26 novembre chiuso il tratto tra il km 51 e il km 55, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo

LECCO – Proseguono i lavori sulla SS36 ‘del lago di Como e dello Spluga’, lungo la rete di competenza Anas, per consentire il ripristino delle pavimentazioni. A partire dalla prossima settimana interventi anche in provincia di Lecco, in orario notturno per mitigare i disagi alla viabilità.

Chiusura al traffico dal km 51,300 al km 55,500 in direzione Milano, da lunedì 21 a sabato 26 novembre, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Durante il divieto al transito sarà possibile seguire un percorso alternativo su strada comunale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Lecco Nord (km 55,500) con rientro in SS36 allo svincolo di Lecco Bione (km 49,700).