Lavori urgenti di asfaltatura a Varenna: modifiche alla viabilità dal 13 al 16 aprile

Divieti di accesso, senso unico notturno e limitazioni alla sosta per consentire il rifacimento del manto stradale

Interessato il centro abitato di Varenna

VARENNA – Cambia temporaneamente la viabilità nel centro abitato di Varenna per consentire lavori urgenti di rifacimento del manto stradale. Dal 13 al 16 aprile saranno infatti in vigore diverse limitazioni al traffico e alla sosta, necessarie per permettere lo svolgimento degli interventi in sicurezza.

Nel dettaglio, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 18:00 sarà vietato l’accesso a via C. Venini all’altezza dell’intersezione con via E. Fermi. Nello stesso tratto scatterà anche il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi d’opera, fino al civico 102 di via Venini, in località Porta Varenna.

Sempre durante i lavori, sarà inoltre vietato l’accesso in via Venini al civico 2 in direzione nord, con deroga riservata ai residenti e ai soggetti autorizzati diretti ai garage presenti lungo la via fino al numero 102.

Particolare attenzione anche alla sosta: dalle ore 8:00 del 13 aprile fino alle 18:00 del 16 aprile entrerà in vigore il divieto con rimozione forzata negli stalli gialli riservati ai residenti, per consentire il posizionamento dei mezzi di cantiere. Analogo provvedimento interesserà gli stalli bianchi situati davanti al ristorante Montecodeno.

Non solo modifiche diurne: durante tutte le notti comprese nel periodo dei lavori, dalle 18:00 alle 8:00 del giorno successivo, verrà istituito un senso unico di marcia in direzione sud-nord all’interno del centro abitato. L’accesso sarà garantito da viale Polvani, proseguendo per via IV Novembre e via C. Venini.