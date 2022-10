Lecco, le modifiche alla viabilità della settimana (dal 10 ottobre)

I lavori sulle strade questa settimana a Lecco

Le modifiche alla viabilità rese note dal Comune

LECCO – Il Comune di Lecco rende note le seguenti modifiche alla viabilità della settimana:

via MONTELUNGO tratto all’altezza del civico 3 per lavori di nuovo allacciamento alla rete idrica dalle 8 alle 18.30 di lunedì 10 ottobre, istituzione di divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via DEI RICCIOLI tratto all’altezza dei civici n. 20 e n. 25 per lavori di nuovo allaccio e riparazione alla rete idrica, parziale restringimento della sede stradale regolato tramite moviere dall’11 al 12 ottobre (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via SANT’EGIDIO parziale restringimento della sede stradale per lavori di posa cavo telefonico dal 13 al 16 ottobre (Impresa MDS Impianti Srl di Colico per conto di TIM spa);

via SANT’AMBROGIO tratto all’altezza del civico n. 71 localizzato restringimento della sede stradale per nuovo allaccio alla rete fognaria dal 12 al 13 ottobre (Impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

Ripristini definitivi della segnaletica orizzontale dal 12 al 31 ottobre nelle seguenti vie: via PIETRO NAVA, via SIRTORI, via NINO BIXIO, via MANARA, via TORRI TARELLI, via MONSIGNOR POLVARA, piazza ANTONIO STOPPANI, via RISORGIMENTO, via GIUSTI, via PONTE ALIMASCO, via CANTARELLI, via DON POZZI, via PASCOLI, via TUBI, via SOLFERINO, via MALPENSATA, via BELVEDERE , LUNGOLARIO CADORNA e via SPIROLA.