Lecco, le modifiche alla viabilità previste la prossima settimana

Interventi sulla rete gas, acquedotto e manutenzioni stradali

Le modifiche si aggiungono a quelle già previste per l’allestimento del mercato cittadino in programma mercoledì 17 giugno

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità interesseranno nei prossimi giorni diverse zone della città. I provvedimenti, comunicati dal Comune di Lecco, si aggiungono alle limitazioni già previste per l’allestimento del mercato cittadino in programma mercoledì 17 giugno.

In via ai Poggi, all’altezza del civico 20, è previsto un restringimento della carreggiata regolamentato da movieri per consentire la realizzazione di un allacciamento alla rete del gas e l’isolamento di una vecchia presa. I lavori si svolgeranno nelle giornate del 15 e 16 giugno.

Sempre il 16 giugno, in via Oratorio, all’altezza del civico 8, sarà istituito il divieto di transito dalle 8.30 alle 18 per consentire la realizzazione di un nuovo allaccio.

Giovedì 18 giugno sarà invece chiusa al traffico via Timavo, all’intersezione con via Antonio Piloni, dalle 9 alle 18 per il rinnovo di un allaccio.

Diversi anche gli interventi che comporteranno restringimenti della sede stradale tra il 15 e il 19 giugno. In particolare:

via Parini , all’altezza del civico 11, per la rimessa in quota dei chiusini;

, all’altezza del civico 11, per la rimessa in quota dei chiusini; via Volta , all’altezza del civico 6, per la sostituzione di un chiusino;

, all’altezza del civico 6, per la sostituzione di un chiusino; via Volone , all’altezza del civico 5, per la rimessa in quota e la sostituzione di un chiusino;

, all’altezza del civico 5, per la rimessa in quota e la sostituzione di un chiusino; via Appiani , in corrispondenza dell’intersezione con corso Martiri, per lavori di rimessa in quota di un chiusino;

, in corrispondenza dell’intersezione con corso Martiri, per lavori di rimessa in quota di un chiusino; corso Martiri della Liberazione, all’altezza dell’intersezione con via Amendola, per lo spostamento di un pignone sopra una saracinesca.