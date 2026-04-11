Lecco, modifiche alla viabilità: tutte le strade interessate dai lavori

Oltre alle limitazioni per il mercato in centro di mercoledì 15 aprile, il Comune ha disposto ulteriori modifiche alla viabilità

Coinvolte diverse strade cittadine dal 13 al 30 aprile

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità a Lecco, che si aggiungono a quelle già previste per l’allestimento del mercato in centro in programma mercoledì 15 aprile. Nei prossimi giorni diversi interventi interesseranno numerose vie cittadine, con divieti di transito, restringimenti e lavori anche in orario notturno.

Tra i principali provvedimenti, in via Gramsci, all’altezza del civico 36, sarà istituito il divieto di transito per lavori di isolamento della presa della rete gas nella giornata del 17 aprile, dalle 8.30 alle 17.30.

In via Perpetua, nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e il civico 19, il divieto di transito sarà in vigore dalle 8.30 alle 17.30 dal 13 al 30 aprile.

Interventi di asfaltatura comporteranno la chiusura della corsia ascendente di via Tonio da Belledo, tra via Risorgimento e via dell’Eremo, nelle notti del 15, 16 e 17 aprile, dalle 21 alle 6 del mattino successivo.

Sempre per lavori di asfaltatura, divieto di transito anche in viale Montegrappa, nella corsia da via Tonale a corso Promessi Sposi, nelle notti tra il 13 e il 16 aprile, sempre nella fascia oraria 21-6.

In corso Promessi Sposi, nel tratto tra viale Montegrappa e il civico 140, è previsto invece un restringimento della carreggiata nelle notti dal 13 al 15 aprile.

Restringimento anche in via Gorizia, all’altezza del civico 44, per lavori sulla rete idrica dal 13 al 17 aprile.

Ulteriori interventi di ripristino della sede stradale comporteranno restringimenti regolati da movieri in diverse vie del centro e dei quartieri: via Cairoli, via Cattaneo, piazza Affari, via Sauro e piazza Garibaldi saranno interessate dal 15 al 22 aprile.

Infine, analoghi lavori interesseranno, dal 13 al 18 aprile, via Trieste, via Aspromonte, via Caprera, via Amendola, corso Martiri, via Sanzio e via Leonardo da Vinci.