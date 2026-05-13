Lecco–Pianese, mercoledì 13 maggio: le modifiche alla viabilità

Il match si gioca alle 20 allo stadio Rigamonti-Ceppi
LECCO – Oggi, mercoledì 13 maggio alle ore 20 si disputerà l’incontro calcistico Lecco–Pianese presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.
LECCO – Oggi, mercoledì 13 maggio alle ore 20 si disputerà l’incontro calcistico Lecco–Pianese presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.
In occasione della partita, le vie adiacenti all’impianto sportivo saranno interessate da alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.
Dalle ore 15 alle ore 24 sarà infatti istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli delle seguenti strade:
Le misure sono adottate per garantire la sicurezza dei tifosi e la regolarità della circolazione veicolare durante lo svolgimento dell’evento sportivo.