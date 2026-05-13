Lecco–Pianese, mercoledì 13 maggio: le modifiche alla viabilità

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Stadio di Lecco Rigamonti Ceppi
Stadio Rigamonti Ceppi

Il match si gioca alle 20 allo stadio Rigamonti-Ceppi

LECCO – Oggi, mercoledì 13 maggio alle ore 20 si disputerà l’incontro calcistico Lecco–Pianese presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

In occasione della partita, le vie adiacenti all’impianto sportivo saranno interessate da alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

Dalle ore 15 alle ore 24 sarà infatti istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli delle seguenti strade:

  • via Pascoli
  • via Ugo Merlini
  • via Cantarelli
  • via XI Febbraio (nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Ugo Merlini)
  • via Mattei

Le misure sono adottate per garantire la sicurezza dei tifosi e la regolarità della circolazione veicolare durante lo svolgimento dell’evento sportivo.