Divieto sosta con rimozione forzata in alcune strade della città

LECCO – Continua la pulizia notturna di aree pubbliche a parcheggio: questa notte, tra lunedì e martedì, istituito divieto di sosta con rimozione forzata, da mezzanotte alle sei del mattino, nelle aree di corso Giacomo Matteotti, via XI Febbraio, via Pietro Nava, via Sassi, via Porta, via Dell’Isola, via Gorizia, via Fumagalli, viale Filippo Turati, via Capodistria e via Spirola.