Merate, cabina Enel da demolire: chiude (al mattino) via Falcò

La chiusura di via Falcò è prevista il 12 e il 13 (eventualmente anche il 14) dalle 8.30 alle 12.30

MERATE – Via Falcò chiusa al traffico settimana prossima, per alcuni giorni, a causa di lavori. L’amministrazione comunale ha infatti comunicato che martedì 12 dicembre, mercoledì 13 dicembre ed eventualmente giovedì 14 dicembre sarà chiuso al traffico un tratto di via Falcò, dalle 8.30 alle 12.30, per la demolizione della cabina Enel da parte dell’operatore privato E-Distribuzione Spa.

Il tratto di strada interessato sarà quello compreso tra l’incrocio con via Marconi e il civico numero 5.