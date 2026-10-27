Olginate, chiude la Sp 72 per 15 minuti: rilievi con il drone il 30 ottobre

La sospensione della circolazione è prevista dalle 10 alle 10.15

OLGINATE – La Sp 72 sarà temporaneamente chiusa al transito veicolare e pedonale nel territorio comunale di Olginate venerdì 30 ottobre, per consentire l’esecuzione di rilievi aerofotogrammetrici e fotografici mediante drone.

La chiusura è prevista dalle 10 alle 10.15 e interesserà il tratto compreso tra il chilometro 43+850 e il chilometro 44+250 circa, per una lunghezza di circa 400 metri.

Il provvedimento riguarda sia i veicoli sia i pedoni. La limitazione resterà in vigore fino alla conclusione delle operazioni di rilievo, anche qualora le attività dovessero proseguire oltre le 10.15.

La circolazione potrà quindi riprendere una volta terminate le operazioni previste nel tratto interessato.