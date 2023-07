BELLANO – Incidente lungo la SS36, all’interno della galleria Regoledo nel comune di Bellano, in direzione Sud. Nel sinistro sarebbero due le persone rimaste ferite. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: Ambulanza del Soccorso Bellanese e Polizia Stradale, allertati anche i Vigili del Fuoco. Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Lecco.