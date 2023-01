Ore 17.30 – SS36: incidente nel sottopasso di Lecco in direzione Sud

LECCO – Incidente lungo la SS36, nel sottopasso di Lecco, in direzione sud, avvenuto alle 17.30 circa di oggi, lunedì. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso: ambulanza e Polizia Stradale. Nell’incidente è rimasta ferita una persona di 32 anni trasportata in ospedale in codice giallo.

Poco prima, alle 16.45 circa, si era verificato un altro incidente, sempre sulla SS36 in direzione Sud, all’interno del tunnel del Monte Barro (vedi articolo).