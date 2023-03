Osnago. Giornate Fai e cantieri a Orane e Besteck: attenzione alla viabilità

Traffico limitato da lunedì per lavori sul tornante del Besteck e asfaltatura a Orane

Variazioni alla viabilità anche sabato 25 e domenica 26 marzo, durante le Giornate FAI

OSNAGO – Tante modifiche alla viabilità nel territorio di Osnago: a partire da lunedì 20 marzo cominceranno i lavori per il consolidamento della scarpata e il rifacimento dei guard rail lungo il tornante del Besteck. Contemporaneamente, verranno avviati i lavori di asfaltatura definitiva tra la cappellina delle Orane e la cascina Orana V. A conseguenza di questi interventi, istituito il divieto di transito veicolare in via per le Orane, dall’intersezione con località Fontanella fino al ponte sul torrente Curone. Sono esclusi dal divieto i residenti, con accesso consentito dall’intersezione in località Fontanella.

Il divieto di transito verrà sostituito, dal 21 aprile, con un senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di via per le Orane tra il civico 61 (Orana V) e il ponte sul Curone, sino alla fine dei lavori. Gli automobilisti provenienti dai Comuni limitrofi (Montevecchia, Missaglia e Lomagna) e diretti verso il centro di Osnago sono pregati di individuare percorsi alternativi.

Alla parte opposta del paese, in via delle Marasche, sempre dalla stessa data e sino a venerdì 24 marzo, sarà istituito un senso unico alternato, dalla ore 8.00 alle 17.00, per consentire lavori di posa di cavi di fibra.

Limitazioni al traffico anche durante le Giornate FAI, previste sabato 25 e domenica 26 marzo. Durante l’apertura di Villa Arese Lucini in via Roma, Casa Bonanomi in via Roma e Villa Galimberti ‘El Palazett’ in via Trieste, siti visitabili entrambi i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00, stabilite variazioni alla viabilità, in previsione del grande afflusso di visitatori, nei seguenti tratti:

· via Trieste sarà percorribile a senso unico dai veicoli in direzione della stazione, sia sabato 25 che domenica 26, dalle ore 9.30 alle 17 (il senso unico riguarderà il tratto tra l’intersezione con via Verdi e la rotatoria della stazione);

· via Roma sarà chiusa al traffico veicolare solo domenica 26, dalle ore 9.30 alle 17 (nel tratto tra le intersezioni con via XX Settembre e via Sant’Anna).