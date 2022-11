La disposizione in vigore da martedì 29 novembre a giovedì 1 dicembre

Transito interdetto solo in orari diurni, dalle ore 8 alle ore 17

PERLEDO – Per consentire la potatura di rami sporgenti, resterà chiusa al traffico da martedì 29 novembre a giovedì 1 dicembre, dalle ore 8 alle ore 17, la strada di Gittana a Perledo. Interessato in particolare all’interdizione il bivio tra via alla Cava Alta/Strada del Verde e il lago. Limitazioni anche per i pedoni, che durante l’esecuzione dei lavori potranno passare solo se posti in condizioni di sicurezza.