Posa di tubazioni, la Sp66 a Indovero (Casargo) chiusa di notte per due settimane

L’ordinanza della Provincia di Lecco

La chiusura per consentire i lavori di posizionamento delle tubazioni di acquedotto, fognatura e gas

CASARGO – La Provincia di Lecco ha disposto tramite ordinanza la chiusura totale al transito in orario notturno, da domenica 14 maggio a giovedì 1 giugno, della strada provinciale 66 in località Indovero a Casargo per il posizionamento tubazioni dell’acquedotto, della fognatura e del gas.

La strada sarà chiusa dalla domenica sera al venerdì mattina dalle 22.30 alle 5.30, sabato e festivi esclusi.

QUI l’ordinanza completa