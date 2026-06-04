Sabato 6 giugno si corre la ResegUp: ecco le modifiche alla viabilità

Partirà alle 14.30 da piazza Garibaldi l’attesissima edizione 2026

Modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate dalla gara

LECCO – Partirà sabato 6 giugno da piazza Garibaldi l’attesissima ResegUp 2026 coi suoi 24 km di percorso e circa 1800 metri di dislivello, che porterà 1200 runner dal centro città sino in cima al Resegone, per poi ridiscendere e concludersi nuovamente nel cuore di Lecco, in piazza Garibaldi.

Le vie interessate dalla gara

La gara di corsa in montagna organizzata dalla Asd 2slow e patrocinata dal Comune di Lecco interesserà via Cavour, via Volta, largo Montenero, un tratto di corso Matteotti, un tratto di via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale (attraversamento), via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, un tratto di via Don Rodrigo, via Prà Corvino, la scalinata mulattiera di via Resegone, via Roncale, via Per Erna, un tratto di via Ai Poggi e, al ritorno dalla vetta del Resegone, via Ai Poggi, via Per Erna, via Roncale, via Resegone, via Lucia, via Renzo, salita dei Bravi, viale Montegrappa (attraversamento), via Foscolo, via Solferino, via Don Pozzi, il parco Belgioioso, corso Matteotti, via XI Febbraio (attraversamento), largo Montenero, un tratto di via Resinelli, via san Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati, un tratto di Lungolario Isonzo e piazza Garibaldi.

I provvedimenti viabilistici

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare dalle 15 alle 21.30 in Lungolario Isonzo, mentre dalle 7 alle 24 resteranno chiuse via Nazario Sauro, piazza Affari e piazza Garibaldi, con sospensione della validità dei permessi ZTL.

Ulteriori restrizioni riguarderanno via Cavour, dove il divieto di transito sarà in vigore dalle 12 alle 15, sempre con sospensione dei pass ZTL. Previsto inoltre il divieto di transito temporaneo, dalle 14.15 alle 21, lungo tutte le strade interessate dal percorso di gara, limitatamente al passaggio dei concorrenti.

Il provvedimento interessa anche la sosta: sarà vietata con rimozione forzata dalle 9 alle 16 in via Cavour e in via Caldone (nel tratto tra via Rimembranze e via Marsala), dalle 7 alle 24 in via Nazario Sauro e piazza Affari, e dalle 9 alle 21 in Lungolario Isonzo, nel tratto compreso tra Largo Europa e piazza Cermenati.

Infine, in piazza Garibaldi il divieto di sosta sarà attivo dalle 14 di venerdì 5 giugno fino alle 24 di sabato 6 giugno.

A questo collegamento è disponibile il provvedimento viabilistico completo.