SP 52 chiusa tra Garbagnate Monastero e Sirone sabato 26 settembre

La strada provinciale sarà completamente chiusa nel tratto compreso tra Via Camillo Benso e Via Verdi
La chiusura scatterà alle 6.30 di sabato 26 settembre e resterà in vigore fino alle 18.30
GARBAGNATE MONASTERO – La SP 52 “Molteno-Rovagnate” sarà interessata da una chiusura totale al transito per consentire l’esecuzione di lavori di abbattimento delle alberature. Il provvedimento riguarda un tratto della strada provinciale compreso nei territori comunali di Garbagnate Monastero e Sirone.
La chiusura è programmata per sabato 26 settembre, dalle ore 6.30 alle 18.30, salvo il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche o l’ultimazione anticipata delle lavorazioni.
Nel dettaglio, il divieto di transito interesserà il tratto compreso tra il pk 1+200 circa, in corrispondenza della rotatoria all’intersezione con Via Camillo Benso, e il pk 2+100 circa, all’altezza della rotatoria all’intersezione con Via Verdi.
Per l’intera durata degli interventi, dunque, il tratto indicato della provinciale resterà completamente chiuso al transito. La riapertura potrà avvenire anticipatamente qualora i lavori vengano conclusi prima dell’orario previsto; in caso contrario, il provvedimento resta legato alle condizioni meteorologiche e allo svolgimento delle lavorazioni.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.