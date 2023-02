SS36. Galleria del Barro chiusa in direzione Milano per lavori

Gli interventi programmati mercoledì 15 febbraio dalle ore 22 alle ore 5

Traffico deviato sulla sp583 con uscita obbligatoria a Pescate e rientro a Civate

LECCO – Ancora chiusure sulla SS36: a essere interessata la Galleria ‘Monte Barro’, interdetta al traffico in direzione sud per interventi di manutenzione periodica degli impianti. Per eseguire i lavori in sicurezza, divieto di transito predisposto dal km 49,100 al km 44,400, dalle ore 22.00 di mercoledì 15 febbraio fino alle ore 05.00 del giorno successivo.

Il traffico diretto a Milano sarà deviato sulla sp583 con uscita obbligatoria allo svincolo di ‘Pescate’ al km 49,100 e rientro in statale allo svincolo di ‘Civate’ al km 44,400.