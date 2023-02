SS36. Galleria ‘Valsassina’ chiusa al traffico per lavori di manutenzione

Limitazioni in vigore questo venerdì dalle ore 22 alle ore 2, in entrambe le direzioni

Traffico proveniente da Ballabio e diretto a Lecco dirottato sulla sp62 e sulle strade comunali

LECCO – Per consentire gli interventi per il controllo periodico degli impianti all’interno della galleria ‘Valsassina’, lungo la ss36 ‘Raccordo Lecco-Valsassina’, Anas ha programmato la chiusura della statale in orario notturno. Divieto di transito venerdì 10 febbraio, predisposto in entrambe le direzioni, dal km 0,000 al km 9,000 a partire dalle ore 22 e fino alle 2.00 del giorno successivo.

Durante i lavori il traffico proveniente da Ballabio e diretto a Lecco sarà indirizzato sulla sp62 e sulla rete comunale.