SS36, incidente a Civate alle 14:45 circa: code verso Lecco

Sinistro intorno alle 14.45 lungo la superstrada in direzione Lecco. Coda in costante aumento a partire dall’uscita di Annone

CIVATE – Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla SS36, all’altezza di Civate in direzione Lecco. Il sinistro, avvenuto intorno alle 14.45, sta causando rallentamenti e una coda in progressivo aumento a partire dall’uscita di Annone. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle eventuali persone coinvolte.