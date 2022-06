Statale 36: chiusura notturna dell’attraversamento di Lecco

La chiusura prevista per giovedì 16 giugno anticipata a mercoledì 15

I lavori di manutenzione sono stati anticipati per agevolare il traffico durante il week-end.

LECCO – Anticipata alle ore 22.00 di mercoledì 15 giugno la chiusura notturna della SS36, per consentire i lavori all’interno delle gallerie. La limitazione sarà in vigore fino alle 5.00 del giorno dopo e comprende il tratto da Lecco Centro a Lecco Nord, in direzione Sud/Milano. I lavori di manutenzione sono stati anticipati per agevolare il traffico durante il week-end. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata in uscita sulla rete locale.