Valsassina. Modifiche alla viabilità a Primaluna e a Casargo

Deviazione alla circolazione in località Cortabbio da domani, mercoledì

Da martedì 11 aprile fino a venerdì 12 maggio chiusura notturna al traffico nella strettoia di Indovero

PRIMALUNA/CASARGO – Nei prossimi giorni modifiche alla viabilità in Valsassina, nei comuni di Primaluna e Casargo. Lungo la Sp62, in località Cortabbio (pk 20+180 circa), deviazione temporanea della circolazione a partire da domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 8.30 fino a successiva revoca per lavori che interesseranno il rifacimento del ponte stradale e l’adeguamento all’alveo sulla Valle Fus.

Chiusura totale al transito, in orario notturno dalle ore 22.30 alle ore 5.30, invece a Casargo, sulla Sp66 di Vendrogno, tra il pk 15+200 circa e il pk 15+500 circa, nella strettoia dell’abitato di Indovero, da martedì 11 aprile fino a venerdì 12 maggio, sabato e festivi esclusi.