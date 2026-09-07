Viabilità, settimana di chiusure in Valsassina: stop alla SP 62 e fasce orarie sulla SP 64

Stop totale al transito nel tratto compreso tra il Ponte di Tartavalle e Pennaso

Sulla Sp 64 il transito sarà interrotto a fasce orarie tra Cassina Valsassina e Moggio

TACENO/MOGGIO – La settimana si apre con alcune importanti modifiche alla viabilità in Valsassina. Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre sono infatti previsti lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno la chiusura, totale o a fasce orarie, di due importanti arterie della zona: la SP 62 della Valsassina e la SP 64 Prealpina Orobica.

La situazione più rilevante riguarda la SP 62, che sarà completamente chiusa al transito per consentire interventi di manutenzione straordinaria su tre ponti esistenti.

Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra il pk 26+000, in corrispondenza del Ponte di Tartavalle nel comune di Taceno, e il pk 29+000, in località Pennaso di Bellano. La chiusura scatterà alle 8 di lunedì 7 settembre e proseguirà fino alle 18 di venerdì 11 settembre.

Per tutta la durata dei lavori, dunque, il tratto non sarà percorribile e gli automobilisti dovranno tenere conto della modifica nella pianificazione degli spostamenti tra la Valsassina e l’area di Bellano.

Chiusure a fasce orarie sulla SP 64

Diversa la situazione sulla SP 64 Prealpina Orobica, dove la chiusura sarà limitata a specifiche fasce orarie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso indicativamente tra il pk 7+000, in corrispondenza del ponte a scavalco della valle di Bongio, e il pk 12+200 circa, al Passo della Culmine San Pietro, nei comuni di Cassina Valsassina e Moggio.

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, la strada resterà chiusa al transito dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18.

Negli intervalli compresi tra le 12 e le 13 e dopo le 18, invece, sarà ripristinato il normale transito veicolare a doppio senso di circolazione.

Una disposizione particolare riguarda inoltre i mezzi di emergenza: durante l’intero periodo dei lavori dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnate in servizio di emergenza, nel rispetto delle norme di sicurezza.