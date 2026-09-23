A Bulciago nasce Casa Vittoria, uno spazio per donne e famiglie in difficoltà

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa Il Ponte e la Cooperativa L’Arcobaleno di Lecco

La struttura accoglierà donne maggiorenni, anche con figli, prive temporaneamente di un alloggio e motivate a costruire un percorso di autonomia

BULCIAGO – Un nuovo spazio dedicato all’accoglienza, al sostegno e alla costruzione di percorsi verso l’autonomia apre le porte alla comunità di Bulciago. È Casa Vittoria, la struttura di via Castello 11 inaugurata domenica 20 settembre alla presenza di numerosi cittadini, rappresentanti istituzionali e realtà del territorio.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra due realtà consolidate del territorio, la Cooperativa Il Ponte e la Cooperativa L’Arcobaleno di Lecco, che hanno deciso di mettere in comune competenze, risorse ed esperienza per costruire un servizio rivolto a donne e famiglie che si trovano temporaneamente senza un alloggio e che intendono intraprendere un percorso verso l’autonomia personale e abitativa.

La struttura accoglierà donne maggiorenni, anche con figli. L’obiettivo non è soltanto garantire una sistemazione, ma accompagnare le persone accolte nella quotidianità, sostenendole nella costruzione di nuove esperienze di vita autonoma e nella possibilità di ritrovare fiducia e riferimenti attraverso relazioni e una rete di vicinanza.

Per alcune donne potrà essere necessario un affiancamento educativo e un supporto concreto nella gestione della vita quotidiana; per altre potrà assumere maggiore importanza la possibilità di ricostruire relazioni e legami sociali. Da qui l’idea di una casa intesa come progetto di comunità, nel quale il ruolo del territorio diventa parte integrante del percorso.

A rendere possibile questo modello sarà anche la collaborazione con il Comune di Bulciago, le associazioni locali e la parrocchia, insieme alla partecipazione dei cittadini. La rete territoriale dovrà infatti contribuire a favorire l’integrazione sociale e il raggiungimento dell’autonomia delle persone accolte.

Durante l’inaugurazione Grazia Fusi, presidente della Cooperativa Il Ponte, ha accolto i presenti e illustrato la visione e la struttura della Casa. Sabrina Elia, consigliera della Cooperativa L’Arcobaleno, ha posto l’accento sul valore della collaborazione tra realtà del terzo settore. Il sindaco di Bulciago Luca Cattaneo ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando il valore della collaborazione tra enti pubblici e realtà del territorio. Don Giovanni Colombo, parroco della Comunità Pastorale “Maria Regina degli Apostoli”, ha invece richiamato l’importanza della partecipazione della comunità e, successivamente, ha impartito la benedizione ai locali della struttura.

Il progetto si sviluppa attorno a cinque parole chiave: accoglienza, accompagnamento educativo, condivisione, volontariato e territorio. La Casa viene descritta come un luogo sicuro nel quale offrire aiuti concreti, senza distinzione di genere, etnia, lingua o opinioni politiche. L’accompagnamento educativo sarà affidato a operatori che potranno diventare figure di riferimento per le donne accolte, all’interno di un’équipe multidisciplinare.

Le competenze coinvolte spaziano dall’ambito educativo a quello sociale e sanitario, fino agli aspetti legali e giuridici e alla mediazione culturale. La condivisione rappresenta invece la volontà di creare occasioni capaci di sostenere concretamente la vita quotidiana delle persone accolte, coinvolgendole nel percorso.

Un ruolo centrale è affidato anche al volontariato. Il progetto sottolinea infatti come i volontari rappresentino “il cuore pulsante della casa”, contribuendo alle finalità della struttura e alla costruzione di una rete di vicinanza.

L’accesso a Casa Vittoria è rivolto a donne maggiorenni, anche con figli, temporaneamente prive di un alloggio e motivate a intraprendere un percorso verso l’autonomia. Tra i requisiti richiesti figurano l’autonomia nella gestione della persona e della casa, l’assenza di dipendenze attive da sostanze, l’adesione e la partecipazione al progetto educativo, compresa l’eventuale regolarità nelle terapie farmacologiche prescritte, e l’assenza di carichi penali.

Eventuali condizioni specifiche, tra cui disabilità fisiche, disturbi psichiatrici, limitazioni della libertà o un pregresso abuso di sostanze, saranno valutate preventivamente nella fase di accoglienza della richiesta.

Per informazioni o per presentare una segnalazione è possibile contattare gli operatori al 0341-283487 oppure scrivere a casa.vittoria@cooperativailponte.it.