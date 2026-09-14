“A tu per tu con la salute”: Anteas porta la prevenzione a Oggiono e Merate

Un ciclo di incontri su prevenzione, alimentazione, attività fisica e salute rivolto soprattutto agli over 65

Gli appuntamenti saranno condotti da professionisti di ATS Brianza, ASST Lecco e ASST Merate

LECCO – Prevenzione, corretta alimentazione e attività fisica sono al centro di “A tu per tu con la salute”, la rassegna di incontri dedicati al benessere e alla cura della persona promossa da ANTEAS LECCO ODV, con il patrocinio di ATS BRIANZA e ASST LECCO e la collaborazione delle Amministrazioni comunali di Oggiono e Merate. L’iniziativa nasce dopo l’interesse suscitato dalla proposta dello scorso anno a Lecco e punta a offrire momenti di riflessione e approfondimento sulla promozione di stili di vita sani, con particolare attenzione alle persone over 65.

La prevenzione, attraverso l’adozione di comportamenti corretti e la diagnosi precoce delle patologie, rappresenta uno degli strumenti indicati per ridurre l’insorgenza di malattie, migliorare la qualità della vita individuale e collettiva e, di conseguenza, alleggerire i costi del sistema sanitario.

Gli appuntamenti dedicati all’alimentazione e all’attività fisica saranno curati dalle relatrici di ATS BRIANZA Manuela Milani, dietista, e Vanessa Fabiani, assistente sanitaria, entrambe appartenenti alla struttura “Sorveglianza nutrizionale”, insieme ad Angela Gandolfi, infermiera della struttura “Promozione e Governance delle Attività Fisiche e Sportive”. Durante gli incontri saranno illustrati i principi di una sana alimentazione e di una spesa consapevole, con la presentazione anche di ricette sane e semplici. Successivamente verranno approfonditi i benefici dell’attività fisica e le diverse tipologie di attività da sviluppare.

La seconda sessione sarà invece dedicata ad approfondimenti con specialisti del settore sanitario. Il tema della prevenzione del rischio cardiovascolare sarà affrontato dal dottor Pierfranco Ravizza, cardiologo e presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco. L’obiettivo sarà sottolineare l’importanza di comportamenti appropriati che, se correttamente applicati, possono contribuire a vivere più a lungo e con una migliore qualità della vita, mantenendo il più possibile una vita attiva e allontanando negli anni l’insorgenza di eventuali malattie invalidanti.

L’ultimo appuntamento sarà dedicato ai problemi articolari e muscolari nelle persone over 65. A Oggiono interverrà il dottor Piero Poli, direttore di Ortopedia e Traumatologia di ASST LECCO, mentre a Merate sarà presente il dottor Pierluigi Colombo, direttore di Ortopedia e Traumatologia di ASST Merate.

Gli incontri si terranno a Oggiono nel mese di settembre, ogni martedì pomeriggio alle 15.00, presso l’Auditorium comunale. A Merate, invece, gli appuntamenti sono previsti nel mese di ottobre, ogni mercoledì pomeriggio alle 15.00, presso l’Ospedale S. L. Mandic.

La proposta si rivolge soprattutto alle persone over 65, ma non esclusivamente. L’ascolto dei consigli di medici e specialisti può infatti offrire indicazioni utili per la vita quotidiana, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla possibilità di mantenere uno stile di vita più attivo e consapevole.

Il progetto “A tu per tu con la salute” si inserisce inoltre nelle altre iniziative promosse da Anteas Lecco ODV sul territorio per favorire l’invecchiamento attivo, tra cui i corsi di ginnastica dolce, i gruppi di cammino, i corsi di arte, lo spazio di socialità presso la Casa della Carità e i corsi di formazione sul digitale.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito di Anteas Lecco ODV, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è richiesta la tessera associativa Anteas Lecco ODV.