Acufene musicale: quando la musica suona nella mente

L’acufene musicale è un fenomeno poco conosciuto che porta chi ne soffre a percepire melodie o suoni musicali in assenza di stimoli esterni. A differenza dell’acufene comune, caratterizzato da fischi o ronzii, questa condizione si manifesta con la percezione di vere e proprie canzoni o frammenti musicali.

Cos’è l’acufene musicale?

Conosciuto anche come allucinazione musicale, l’acufene musicale è una condizione in cui il cervello genera suoni strutturati simili alla musica, senza alcun input uditivo esterno. Questi suoni possono variare da brevi frammenti a melodie complete e ricorrenti, spesso percepite come reali.

Quali sono le cause dell’acufene musicale?

Le cause esatte non sono ancora completamente comprese, ma diversi fattori possono contribuire alla sua insorgenza:

Perdita uditiva: ll cervello, in assenza di stimoli sonori, può generare suoni propri per compensare la mancanza di input acustico.

ll cervello, in assenza di stimoli sonori, può per compensare la mancanza di input acustico. Disturbi neurologici: malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer o il Parkinson sono state collegate alla comparsa dell’acufene musicale.

malattie neurodegenerative come il sono state collegate alla comparsa dell’acufene musicale. Farmaci ototossici: alcuni medicinali, tra cui antidepressivi e antiepilettici , possono influenzare il sistema uditivo centrale.

alcuni medicinali, tra cui , possono influenzare il sistema uditivo centrale. Fattori psicologici: ansia, stress cronico e disturbi ossessivo-compulsivi possono favorire l’insorgenza di questo disturbo.

Iperattività delle aree uditive del cervello: alcune ricerche suggeriscono che anomalie nell’attività cerebrale possano portare alla percezione di suoni musicali inesistenti.

Come diagnosticare e trattare l’acufene musicale?

Per diagnosticare l’acufene musicale non esiste un test specifico, ma è possibile individuarlo tramite una serie di esami, tra cui:

Esami audiometrici : utili per individuare eventuali perdite uditive.

: utili per individuare eventuali perdite uditive. Acufenometria: un test specifico che permette di misurare le caratteristiche dell’acufene. come frequenza e intensità, confrontandole con suoni campione.

un test specifico che permette di misurare le caratteristiche dell’acufene. come frequenza e intensità, confrontandole con suoni campione. Valutazione Osteopatica: analizza tensioni muscolari, disfunzioni cervicali o problemi mandibolari che possono influire sulla percezione dell’acufene.

analizza tensioni muscolari, disfunzioni cervicali o problemi mandibolari che possono influire sulla percezione dell’acufene. Risonanza magnetica o TAC : fondamentali per escludere patologie neurologiche.

: fondamentali per escludere patologie neurologiche. Valutazioni psicologiche: per determinare il ruolo di stress o ansia.

Per quanto riguarda il trattamento invece, questo dipende dalla causa e può includere:

TRT (Tinnitus Retraining Therapy): un approccio terapeutico che combina l’uso di stimolazione sonora con una rieducazione del cervello per ridurre la percezione dell’acufene. La TRT aiuta il paziente a desensibilizzarsi ai suoni percepiti , integrandoli nel sottofondo uditivo fino a renderli meno fastidiosi o impercettibili.

un approccio terapeutico che combina l’uso di stimolazione sonora con una per ridurre la percezione dell’acufene. La TRT aiuta il paziente a , integrandoli nel sottofondo uditivo fino a renderli meno fastidiosi o impercettibili. Farmaci: in alcuni casi, ansiolitici, antidepressivi o antiepilettici vengono prescritti per alleviare i sintomi e modulare l’attività cerebrale.

in alcuni casi, vengono prescritti per alleviare i sintomi e modulare l’attività cerebrale. Terapie cognitive e comportamentali: la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è efficace nel ridurre l’impatto emotivo e insegnare strategie per affrontarlo.

la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è efficace nel e insegnare strategie per affrontarlo. Gestione dello stress: Tecniche di rilassamento, mindfulness e miglioramento della qualità del sonno possono ridurre la percezione dell’acufene e migliorare il benessere generale.

