Addio emorroidi. Con il laser intervento preciso e poco invasivo per un rapido recupero

Al Centro In Salus di Lecco è possibile usufruire di questa tecnica innovativa

Le emorroidi sono un disturbo comune che colpisce un vasto numero di individui in tutto il mondo. Sebbene non rappresentino una minaccia per la vita, possono causare notevoli disagi e avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Esistono diverse opzioni di trattamento disponibili per affrontare le emorroidi, che vanno dall’uso di creme topiche a interventi chirurgici.

Presso il Centro In Salus di Lecco, offriamo ai nostri pazienti la possibilità di utilizzare una tecnica innovativa per la rimozione delle emorroidi, il laser. Questa procedura sta guadagnando sempre più popolarità grazie alla sua efficacia e alla sua natura minimamente invasiva. Tuttavia, è importante sottolineare che l’idoneità del paziente per questa procedura verrà valutata caso per caso.

Come funziona il trattamento con il laser per le emorroidi?

L’impiego del laser per la rimozione delle emorroidi rappresenta un approccio avanzato ed altamente efficace per il trattamento di questo disturbo. Durante la procedura, il medico si avvale di un raggio laser di estrema precisione per vaporizzare le emorroidi, che possono essere di tipo interno o esterno. Questo metodo offre numerosi vantaggi rispetto alle terapie tradizionali, tra cui l’intervento chirurgico convenzionale o la legatura delle emorroidi.

Le principali caratteristiche distintive di questo innovativo approccio includono una minima invasività, tempi di recupero più brevi e una maggiore precisione nel trattamento delle emorroidi. Il laser consente di indirizzare con precisione le aree colpite, riducendo al minimo il disagio per il paziente e migliorando la qualità complessiva dell’intervento.

Vantaggi dell’utilizzo del laser per rimuovere le emorroidi

Riduzione del dolore: il laser è in grado di cauterizzare i vasi sanguigni durante il trattamento, riducendo significativamente il rischio di sanguinamento durante e dopo l’intervento. Ciò si traduce in minor dolore durante il recupero post-operatorio. Minima invasività: a differenza della chirurgia tradizionale, l’intervento laser per le emorroidi richiede piccole incisioni o addirittura nessuna incisione. Questo si traduce in una minore invasività, minimizzando il rischio di complicanze e accelerando il processo di guarigione. Rapido recupero: grazie al trattamento laser, il recupero dopo la rimozione delle emorroidi è generalmente più veloce rispetto ai metodi convenzionali. I pazienti possono tornare alle loro attività quotidiane molto più rapidamente. Minore rischio di ricorrenza: il trattamento laser mira a distruggere completamente le emorroidi, riducendo così il rischio di recidiva. Questo è un vantaggio importante rispetto ad altri trattamenti che possono richiedere più interventi o potrebbero consentire la ricomparsa delle emorroidi nel tempo.

Conclusioni

L’uso del laser per la rimozione delle emorroidi è un’alternativa di trattamento sicura ed efficace. Se stai considerando questo tipo di intervento, è fondamentale consultare un medico esperto nella rimozione laser delle emorroidi per valutare la tua idoneità. Presso il nostro Centro Medico, potrai affidarti al Dott. Massimiliano Casati esperto nella diagnosi e cura delle principali patologie addominali e colorettali.

Il Dott. Casati offre consulenze specializzate e personalizzate per aiutarti a prendere decisioni informate sul trattamento delle tue emorroidi (tel. 0341 367512). Con la sua vasta esperienza nel campo, puoi essere certo di ricevere cure di alta qualità e attenzione medica dedicata alle tue esigenze specifiche. Siamo qui per assisterti in questo percorso e assicurarti il massimo comfort e la massima tranquillità. La tua salute è la nostra priorità.

Dott. Massimiliano Casati

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

ARTICOLI PRECEDENTI

13 Ottobre – Diastasi Addominale: nuova frontiera nella riabilitazione abbinata alla Radiofrequenza

28 Settembre – Cancro al seno: ecco perché la prevenzione è fondamentale

13 Settembre – Mal di schiena e postura errata. L’aiuto dei fisioterapisti

07 Giugno – Rinite, non solo allergie. Come curare le infiammazioni della mucosa nasale

24 Maggio – Anomalie del feto, l’importanza del test combinato e la ricerca del DNA

3 Maggio – Alimentazione e attività sportiva: qual è il giusto equilibrio?

17 Aprile – L’Ecografia Cardiaca: un esame fondamentale per la salute del cuore

31 Marzo – Pre e post parto: tanti corsi in partenza con le ostetriche di In Salus

23 Marzo – La “salute” del sistema nervoso, l’elettromiografia ci viene in aiuto

9 Marzo – Ortopedia. Sindrome del tunnel carpale: ecco come affrontarla

20 Febbraio – Diverticoli del colon? Problema diffuso. Parliamone con l’esperto

8 Febbraio – La malattia venosa cronica, come riconoscerla e come intervenire

25 Gennaio – A tu per tu con la Salute | Ernia del disco: l’intervento è l’ultimo rimedio

04 Gennaio – A tu per tu con la Salute | Menopausa? Niente paura. I consigli dell’ostetrica

2022

5 Dicembre – A tu per tu con la Salute | Ortopedia. Quando la mano ha un problema

28 Novembre – A tu per tu con la salute. La stenosi lombare del canale spinale

18 Novembre – A tu per tu con la salute. Il controllo delle anche nel neonato

09 Novembre – A tu per tu con la salute. Il disagio dell’adolescente a scuola

28 Ottobre – A tu per tu con la salute. La nuova rubrica “Un urologo per amico”

14 Ottobre – A tu per tu con la salute. Reflusso nel neonato, quando preoccuparsi?

12 Settembre – A tu per tu con la Salute. Nasce il progetto “Mamme Lecco”

01 Settembre – A tu per tu con la Salute: disfunzione sessuale, come affrontarla?

20 Luglio – A tu per tu con la Salute. Sole: alleato o nemico della nostra pelle?

7 Luglio – A tu per tu con la Salute. Infertilità e fecondazione assistita

20 Giugno – A tu per tu con la Salute. L’Agopuntura: un’alleata per le donne

7 Giugno – A tu per tu con la Salute. Curare le tensioni del neonato con l’osteopatia

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Grave obesità, l’aiuto della chirurgia

7 Maggio – A tu per tu con la Salute. Prepararsi all’estate con la giusta dieta

20 Aprile – A tu per tu con la Salute. Dolore cronico benigno, parola allo specialista

07 Aprile – A tu per tu con la Salute. Primavera e malanni di stagione, l’aiuto dell’omeopatia

15 Marzo – A tu per tu con la Salute. Disturbi alimentari nei giovani: “Attenti ai campanelli di allarme”

07 Marzo – A tu per tu con la Salute. Cancro al seno e prevenzione: intervista alla dott.ssa Carla Magni

21 Febbraio – A tu per tu con la Salute. Fertilità, perché è importante recarsi da uno specialista

07 Febbraio – A tu per tu con la Salute. L’importanza di prendersi cura delle proprie mani

25 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Superare i traumi è possibile!

17 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Da lunedì dieta

2021

06 Dicembre – A tu per tu con la Salute. Dieta durante le feste? Poche rinunce e tanta convivialità

19 Novembre – A tu per tu con la Salute. La malattia venosa cronica

9 Novembre – A tu per tu con la Salute. Il carcinoma mammario: l’importanza della prevenzione

20 Ottobre – A tu per tu con la Salute. Quando il cuore fa male: infarto del miocardio

28 Settembre – A tu per tu con la Salute. Endometriosi: sintomatologia, diagnosi e cura

20 Settembre – A tu per tu con la Salute. Mal di schiena: cause principali e come curarsi

06 Settembre – A tu per tu con la Salute. Dolore al ginocchio: capire le cause e la giusta terapia

20 Luglio – A tu per tu con la salute. La menopausa è la fine della sessualità?

07 Luglio – A tu per tu con la Salute. Cibo spazzatura: il rischio non è solo l’obesità

21 Giugno – A tu per tu con la salute. Obesità: il dolore nascosto nei chili di troppo

4 Giugno – A tu per tu con la Salute. Che cos’è l’ipoacusia e come si cura

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Udito, il senso “social” da salvaguardare

20 Aprile – A tu per tu con la salute. Dolore alla spalla: sintomi, cause e rimedi

8 Aprile – A tu per tu con la salute. Allergie nei bambini: ecco il test più veloce ed economico