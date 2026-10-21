Agricoltura, 15 milioni dalla Regione Lombardia contro il caro carburante

10 milioni per compensare il rincaro dei carburanti agricoli e altri 5 milioni per lo sviluppo rurale

Beduschi: “Sostenere l’agricoltura significa tutelare il lavoro, la produzione alimentare e la tenuta economica dei nostri territori”

LECCO – Regione Lombardia mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere le imprese agricole alle prese con l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà del mercato. La Giunta regionale ha approvato un provvedimento proposto dal presidente Attilio Fontana, di concerto con il vicepresidente e assessore al Bilancio e alla Finanza Marco Alparone e l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

Le risorse saranno suddivise in due misure: 10 milioni di euro per un contributo straordinario destinato a compensare il rincaro dei carburanti agricoli e altri 5 milioni per rafforzare gli interventi di sviluppo rurale previsti dalla programmazione 2023-2027.

“L’agricoltura sta attraversando una fase particolarmente delicata, stretta tra l’aumento dei costi di produzione, le tensioni internazionali e le difficoltà che pesano sulla competitività delle imprese”, dichiara Fontana. “In un contesto così complesso, non bastano le dichiarazioni di principio: servono risposte concrete e tempestive. La Lombardia sceglie di agire, mettendo sul tavolo 15 milioni di euro per sostenere chi ogni giorno lavora, produce e contribuisce alla ricchezza del nostro territorio”.

Il presidente regionale sottolinea inoltre il ruolo del settore agricolo e agroalimentare lombardo e la necessità di accompagnare le imprese sia nell’affrontare le difficoltà attuali sia nel prepararsi alle sfide future.

Caro carburante, chi può richiedere il contributo

La prima misura prevede 10 milioni di euro per riconoscere alle imprese agricole con sede operativa in Lombardia un contributo straordinario, calcolato in relazione ai consumi di carburante agricolo agevolato, con l’obiettivo di compensare il maggior costo sostenuto per gli acquisti.

Potranno accedere al sostegno le aziende che nel 2026 hanno presentato una richiesta di assegnazione di carburante agevolato attraverso il Sistema delle conoscenze della Regione Lombardia (SISCO). I beneficiari e i quantitativi utilizzati saranno individuati sulla base dei dati disponibili nel sistema regionale.

Le modalità operative saranno definite dalla Giunta entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge. Saranno precisati il periodo di riferimento, i criteri per determinare ed erogare il contributo e le procedure di controllo.

“Le nostre aziende agricole non possono essere lasciate sole ad affrontare l’aumento dei costi e le incertezze dello scenario internazionale”, afferma l’assessore Alessandro Beduschi. “Con questo provvedimento interveniamo con risorse concrete per dare una risposta alle difficoltà degli agricoltori lombardi e rafforzare la capacità del settore di affrontare le sfide del mercato”.

Altri 5 milioni per lo sviluppo rurale

La seconda misura mette a disposizione 5 milioni di euro per incrementare le risorse del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023-2027.

L’obiettivo è rafforzare la resilienza e il reddito delle imprese agricole, migliorarne la competitività e la posizione nella filiera agroalimentare. Gli interventi mirano inoltre a sostenere le attività agricole e zootecniche nelle aree montane e a promuovere il benessere animale, la sicurezza e la qualità alimentare.

“Sostenere l’agricoltura significa tutelare il lavoro, la produzione alimentare e la tenuta economica dei nostri territori”, aggiunge Beduschi.

L’assessore evidenzia infine la necessità di affiancare agli aiuti per le difficoltà immediate misure capaci di rafforzare nel tempo le aziende, preservando la produzione anche nelle aree più fragili della regione.

“Vogliamo intervenire sia sulle difficoltà immediate, a partire dal costo del carburante, sia sulle condizioni strutturali che permettono alle aziende di continuare a investire e a creare valore”, conclude Beduschi. “La competitività dell’agricoltura lombarda si costruisce garantendo redditività alle imprese, valorizzando il lavoro degli agricoltori e mantenendo viva la produzione anche nei territori più fragili”.