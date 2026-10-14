Al Leopardi di Lecco nasce il “Classico nel mondo digitale”

Il nuovo curriculum integra linguaggi digitali, logica, filosofia ed etica tecnologica

Secondo la preside Perossi l’obiettivo è “mettere la profondità della cultura classica in costante dialogo con le sfide del mondo contemporaneo”

LECCO – La cultura classica incontra le sfide della trasformazione digitale. Il liceo Leopardi di Lecco introduce il nuovo percorso “Classico nel mondo digitale”, una proposta formativa che punta a integrare la solidità degli studi umanistici con competenze utili a comprendere i linguaggi, gli strumenti e le implicazioni delle nuove tecnologie.

L’obiettivo non è inseguire l’innovazione tecnologica, ma fornire agli studenti gli strumenti per conoscerla, interpretarla criticamente e utilizzarla in modo consapevole. Il progetto sarà presentato a studenti e famiglie durante l’Open Evening di venerdì 16 ottobre 2026, alle 18.30, nella sede dell’istituto.

La nuova proposta nasce da una riflessione sul ruolo del liceo classico in una società sempre più caratterizzata dalla velocità dei cambiamenti e dalla diffusione del digitale. Accanto allo studio delle discipline tradizionali, il percorso intende valorizzare la capacità di analisi, il pensiero critico e la comprensione della complessità, competenze considerate fondamentali anche per affrontare le trasformazioni contemporanee.

Il curriculum manterrà l’impianto storico del Classico, introducendo però insegnamenti specifici distribuiti lungo i cinque anni. Nel primo biennio gli studenti seguiranno un’ora aggiuntiva di Linguaggi digitali, dedicata all’analisi critica dei media contemporanei e alla produzione di contenuti, tra cui i podcast. A questa si affiancherà un’ora in più di matematica, incentrata su logica, algoritmi, ragionamento e pensiero computazionale, con attività di problem-solving.

Nel secondo biennio e nel quinto anno, il confronto con la tecnologia entrerà anche nello studio della filosofia, attraverso approfondimenti sull’impatto della trasformazione digitale sull’essere umano e sullo sviluppo della coscienza critica.

Il quarto anno sarà dedicato anche al design della comunicazione e alla data science. La comunicazione visiva e grafica troverà spazio nello studio della storia dell’arte, mentre in matematica gli studenti impareranno a leggere e interpretare i big data.

Nel quinto anno, infine, la matematica sarà potenziata con lo studio del machine learning e dei modelli di intelligenza artificiale, per comprendere come funzionano i sistemi capaci di apprendere dai dati, quali opportunità offrono e quali sono i loro limiti.

La proposta punta così a mettere in dialogo due dimensioni spesso considerate distanti: da una parte la tradizione umanistica, dall’altra le competenze tecnologiche. Un’integrazione che, nelle intenzioni della scuola, non vuole ridurre il Classico a un indirizzo tecnico, ma ampliare gli strumenti con cui gli studenti possono leggere e interpretare la realtà.

A spiegare la visione alla base del progetto è la preside Paola Perossi: “Il nostro obiettivo non è semplicemente aggiungere più tecnologia alla scuola, ma fare qualcosa di molto più ambizioso: mettere la profondità della cultura classica in costante dialogo con le sfide del mondo contemporaneo. Il futuro non ha bisogno solo di utenti digitali, ma di donne e uomini capaci di pensare”.