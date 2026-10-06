Alessandro Negri lascia la presidenza provinciale di FdI: “Impegni personali e lavorativi”

Il mandato sarebbe scaduto a dicembre. Negri: “Giusto permettere a una nuova guida di affrontare gli appuntamenti che ci attendono”

Il sindaco Boscagli ricorda il ruolo di Negri nel percorso che ha portato Fratelli d’Italia alla guida della città

LECCO – Alessandro Negri ha rassegnato le dimissioni da presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, con due mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, prevista per dicembre.

Una decisione che lo stesso Negri definisce sofferta e maturata dopo una lunga riflessione. “Guidare Fratelli d’Italia in questa provincia è stato un onore e un impegno che ho sempre vissuto con passione. Oggi, però, gli impegni personali e lavorativi non mi consentono più di garantire al partito il tempo e la dedizione che merita”.

Da qui la scelta di anticipare il passaggio di consegne. “Proprio per rispetto verso la comunità che ho avuto il privilegio di rappresentare, ho ritenuto giusto anticipare questo passaggio e permettere a una nuova guida di affrontare con piena energia gli appuntamenti che ci attendono: le elezioni provinciali ormai alle porte e le amministrative che, la prossima primavera, coinvolgeranno molti Comuni del territorio”.

Nel bilancio del suo mandato, Negri sottolinea il radicamento raggiunto dal partito sul territorio lecchese. “Lascio un partito solido e radicato”, afferma, ricordando anche il risultato ottenuto a Lecco, dove Fratelli d’Italia ha sostenuto il percorso che ha portato Filippo Boscagli alla guida del capoluogo.

“È un risultato che appartiene a tutti: ai vertici regionali, ai dirigenti, agli eletti e soprattutto ai militanti, che con generosità e passione hanno reso possibile questo percorso. A loro va il mio ringraziamento più sincero”, aggiunge Negri. La decisione non segna però un’uscita dalla formazione politica: “Continuerò a sostenere il partito e a restare a disposizione, con la stessa convinzione di sempre”.

A ringraziarlo pubblicamente è anche il presidente regionale Carlo Maccari, che ricorda il lavoro svolto negli anni alla guida della struttura lecchese. “Ho ringraziato Alessandro Negri per il lavoro svolto in questi anni. Lavoro entusiasmante per l’impegno e per i risultati ottenuti”. Maccari cita quindi alcuni dei risultati raggiunti dal partito sul territorio: “L’elezione di un consigliere regionale, la rielezione di un europarlamentare, la rielezione della presidente della provincia ed assieme a tanti sindaci, l’elezione del sindaco di Lecco”.

Infine, l’augurio per la nuova fase: “Ho augurato ad Alessandro di proseguire nel lavoro con lo stesso entusiasmo dimostrato in “politica” e che mi aspetto, da un ruolo differente, la stessa dedizione al partito”.

Il ringraziamento arriva anche dal sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che attribuisce a Negri un ruolo nel percorso che ha portato alla vittoria elettorale in città. “Voglio ringraziare Alessandro per il grande lavoro che ha svolto alla guida di Fratelli d’Italia in provincia di Lecco e, soprattutto, per la determinazione con cui ha creduto nel progetto che ci ha portato alla guida della città sostenendo tanto la candidatura quanto l’estenuante lavoro della campagna elettorale”.

Boscagli sottolinea inoltre il rapporto di Negri con la città: “La vittoria di Lecco è anche il risultato del suo amore per la nostra città, dimostrato nella gratuità e sacrificio con cui si è sempre speso come amministratore e come politico. Sono certo che continuerà a dare il suo contributo al partito e al territorio”.

Parole di riconoscenza arrivano anche dagli assessori Emilio Minuzzo e Simone Brigatti, entrambi protagonisti di un percorso politico iniziato all’interno di Fratelli d’Italia anche grazie alla fiducia di Negri: “Alessandro è stato per entrambi una figura importante nel nostro percorso politico. È stato lui a coinvolgerci e a portarci all’interno di Fratelli d’Italia, dandoci fiducia e l’opportunità di mettere a disposizione della comunità le nostre competenze e il nostro impegno”, spiegano.

Oggi Minuzzo e Brigatti ricoprono due ruoli di responsabilità nell’amministrazione del capoluogo e sottolineano il legame con il percorso costruito negli anni. “Il risultato raggiunto a Lecco è anche frutto di un lavoro politico costruito negli anni, con pazienza, presenza e capacità di coinvolgere nuove energie”.

Il loro messaggio si chiude con un ringraziamento e con la volontà di proseguire il lavoro comune: “A lui va il nostro grazie, con l’auspicio di poter continuare a lavorare insieme, anche in futuro, per il bene della nostra città e del nostro territorio”.