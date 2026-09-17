Allagamento SS36, Azione Lecco: “Servono interventi strutturali”

La presa di posizione arriva dopo gli allagamenti e l’incidente che questa mattina hanno provocato pesanti disagi alla viabilità lecchese

Nel mirino il problema del deflusso delle acque

LECCO – La Statale 36 è tornata al centro dell’attenzione dopo gli allagamenti che questa mattina hanno interessato il tratto tra Suello e Civate, provocando la chiusura della carreggiata in direzione Lecco e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Alla situazione si è aggiunto un incidente avvenuto a Suello, con conseguenze sul traffico della direttrice.

Sulla vicenda interviene Azione Lecco, che in una nota torna a sollevare il tema della manutenzione e della sicurezza della Statale 36. Il gruppo ricorda di avere già denunciato nei mesi scorsi quelle che definisce criticità della strada e sostiene che gli episodi legati al deflusso delle acque rappresentino un problema che si ripete in occasione delle piogge intense.

Azione Lecco esprime inoltre “vicinanza alle persone coinvolte nell’incidente di Suello” e “solidarietà a tutti gli automobilisti che hanno subito, ancora una volta, i disagi” provocati dalla situazione sulla strada.

Secondo il gruppo politico, gli allagamenti ripropongono una questione già segnalata in passato, quella del deflusso delle acque sulla SS36. “Non si tratta, infatti, di un episodio isolato – sostiene Azione Lecco –: è la conferma di un problema noto da anni, quello del deflusso delle acque sulla Statale 36, che torna puntualmente a ogni pioggia intensa e che gli interventi annunciati non hanno ancora risolto”.

La richiesta è quindi quella di superare una gestione legata alle singole emergenze attraverso una programmazione degli interventi. “Non è più tempo di rincorrere l’emergenza volta per volta: serve una programmazione seria degli interventi di drenaggio e messa in sicurezza, con tempi certi e verificabili”, afferma il gruppo.

La presa di posizione guarda anche al livello nazionale di Azione. Secondo quanto comunicato da Azione Lecco, la presidente di Azione e deputata lombarda Elena Bonetti e il segretario regionale Fabrizio Benzoni stanno lavorando agli emendamenti al Decreto Calamità, in discussione in Parlamento, con riferimento ai territori lombardi colpiti da calamità.

Azione Lecco riferisce inoltre che, dopo essere stati informati della situazione relativa alla SS36, i parlamentari del partito porteranno la questione all’interno della discussione parlamentare.

Nel frattempo, il gruppo lecchese annuncia che continuerà a sollecitare interventi nelle sedi istituzionali. “Come Azione Lecco continueremo a chiedere, nelle sedi istituzionali, che chi ha il dovere di intervenire in merito al miglioramento delle condizioni della Statale 36 lo faccia davvero”, conclude la nota.

La criticità di questa mattina ha interessato la direttrice già dalle prime ore: l’acqua sulla carreggiata ha determinato la chiusura in direzione Lecco, con deviazione del traffico verso la viabilità ordinaria.