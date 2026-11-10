Anas, pronto il Piano Neve 2026-2027: in campo 2.800 persone e 2.400 mezzi

Il piano coinvolge l’intera rete stradale e autostradale nazionale

Individuati 8.100 chilometri ad alto rischio neve e 600 aree di sosta per i mezzi pesanti

LECCO – Anas si prepara ad affrontare la stagione invernale con un piano nazionale che coinvolgerà circa 2.800 persone e oltre 2.400 mezzi specializzati tra spargisale e sgombraneve. È pronto il Piano Neve 2026-2027, il programma operativo predisposto per garantire sicurezza e continuità della circolazione lungo gli oltre 33mila chilometri di strade e autostrade gestiti dalla società del Gruppo FS.

A presentare le misure è l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha confermato la presenza di un presidio operativo attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, per intervenire tempestivamente in caso di nevicate, formazione di ghiaccio e altre situazioni di maltempo.

Il piano individua diversi livelli di esposizione al rischio neve lungo la rete stradale di competenza: circa 8.100 chilometri sono classificati ad alto rischio, 7.700 chilometri a medio rischio e 11.800 chilometri a basso rischio. Una mappatura che permette di organizzare preventivamente le attività e concentrare le risorse nei tratti maggiormente esposti alle criticità invernali.

Il dispositivo operativo prevede il coordinamento delle strutture territoriali di Anas con le Prefetture, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e gli altri enti coinvolti nella gestione delle emergenze. A supporto degli interventi saranno utilizzati i sistemi di monitoraggio del traffico, le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale, che garantiranno il controllo costante della viabilità e il coordinamento delle operazioni.

Tra le misure previste figurano anche specifiche ordinanze che, nei tratti interessati, renderanno obbligatorio circolare con pneumatici invernali oppure avere a bordo le catene da neve. In presenza di precipitazioni particolarmente intense o condizioni meteorologiche avverse potranno inoltre essere disposte limitazioni alla circolazione.

Attenzione anche al trasporto pesante: Anas ha individuato circa 600 aree di stazionamento destinate agli autocarri, situate nelle zone maggiormente esposte al rischio neve. L’obiettivo è tutelare la sicurezza degli autotrasportatori e contenere i possibili disagi alla circolazione in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

“La sicurezza della circolazione rappresenta una priorità assoluta per Anas e il Piano Neve costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso cui assicuriamo la piena operatività della rete durante la stagione invernale”, ha dichiarato Claudio Andrea Gemme.

L’amministratore delegato ha quindi sottolineato la disponibilità delle risorse necessarie per affrontare eventuali emergenze: “Grazie a un presidio attivo 24 ore su 24, all’impiego di personale Anas per circa 2.800 persone e di oltre 2.400 mezzi specializzati tra spargisale e sgombraneve, nella disponibilità di Anas, anche grazie ad appalti all’uopo affidati, siamo pronti a intervenire con rapidità ed efficacia in caso di nevicate, formazione di ghiaccio o altre situazioni di criticità”.

L’obiettivo, ha aggiunto, è garantire infrastrutture sempre più sicure, resilienti e affidabili, limitando i disagi e mantenendo attivi i collegamenti anche nelle condizioni meteorologiche più difficili.

Anas rivolge infine un invito agli automobilisti che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi: verificare preventivamente l’efficienza del veicolo, controllare lo stato degli pneumatici e consultare le previsioni meteorologiche lungo il percorso. Importante anche mantenersi aggiornati sull’evoluzione del traffico e prestare attenzione alle indicazioni riportate sui pannelli a messaggio variabile.

Le informazioni sulla viabilità, sulle eventuali limitazioni e sulle condizioni meteorologiche saranno disponibili attraverso i canali istituzionali e social della società.