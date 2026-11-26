Sarà possibile visualizzare e scaricare le immagini di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare

I documenti saranno disponibili tre giorni dopo la pubblicazione del referto nella sezione “Visualizza e ritira” del Fascicolo Sanitario

LECCO – Le immagini degli esami diagnostici si potranno consultare e scaricare direttamente online, attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. È la novità introdotta dall’ASST di Lecco, che da qualche giorno ha attivato il collegamento con il VNA (Vendor Neutral Archive) regionale, rendendo disponibili le immagini degli esami ambulatoriali di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso da Regione Lombardia per realizzare un archivio unico regionale delle immagini diagnostiche, destinato a raccogliere e conservare in formato standard DICOM gli esami prodotti dalle strutture sanitarie del territorio.

Per i cittadini cambia soprattutto la modalità di accesso ai propri esami: sarà possibile visualizzare e scaricare le immagini associate ai referti direttamente dal Fascicolo Sanitario, utilizzando le consuete credenziali digitali. Nella maggior parte dei casi non sarà quindi più necessario ritirare CD o altri supporti fisici per poter condividere gli esami con specialisti e professionisti sanitari.

In questa prima fase il servizio riguarda le prestazioni ambulatoriali di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare. Il progetto sarà progressivamente esteso anche ad altre attività e specialità cliniche.

Il collegamento al VNA regionale offrirà nuove possibilità anche ai professionisti autorizzati, che potranno consultare le immagini diagnostiche effettuate presso altre strutture lombarde già aderenti al sistema. Una condivisione che punta a favorire una presa in carico più completa del paziente, consentire il confronto con gli esami precedenti e ridurre la ripetizione di accertamenti già eseguiti.

Le immagini saranno disponibili nel Fascicolo Sanitario Elettronico tre giorni dopo la pubblicazione del referto. L’intervallo, stabilito dall’ASST di Lecco, permetterà di effettuare eventuali verifiche e correzioni prima della pubblicazione definitiva, con l’obiettivo di garantire la qualità e l’affidabilità delle informazioni.

Per consultare gli esami occorre accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, entrare nella sezione “Visualizza e ritira”, selezionare il referto di interesse e utilizzare il viewer online dedicato. Lo strumento consente di visualizzare, ingrandire e scaricare le immagini nel formato diagnostico standard.

Per ulteriori informazioni e assistenza sono disponibili le guide e le FAQ del Fascicolo Sanitario Elettronico. È inoltre possibile contattare il Contact Center di Regione Lombardia al numero verde 800 030 606.