AVVISO – COMUNE DI LECCO

OGGETTO: AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO DEGLI ATTI E PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28 luglio 2025, è stata adottata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Lecco ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i.

La suddetta Deliberazione e tutti gli atti ad essa allegati sono depositati nella Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 03 Settembre 2025 sino al 03 Ottobre 2025 per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione; gli atti sono altresì pubblicati in formato digitale scaricabile sul sito web del Comune di Lecco all’indirizzo https://www.comune.lecco.it/ alla sezione “Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT)”.

Nei 30 (trenta) giorni consecutivi alla scadenza di deposito, dal 03 ottobre 2025 al 03 novembre 2025, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, obbligatoriamente con oggetto: “Osservazione alla variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2025”, nelle modalità di seguito specificate e utilizzando il modello pubblicato sul sito web comunale alla sezione “Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT)” (https://www.comune.lecco.it/Servizi/Variante-Generale-al-Piano-di-Governo-del-Territorio-PGT ), corredate da eventuale documentazione utile ad individuare con esattezza le aree interessate ed eventuali atti a corredo:

Le osservazioni in formato elettronico dovranno pervenire via PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it Le osservazioni in formato cartaceo dovranno pervenire, in duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Lecco, Piazza Diaz,1 entro il 03 novembre 2025;

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. la pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani di interesse locale, sul sito web del Comune di Lecco e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il Responsabile del Servizio

procedimento edilizio urbanistico

ufficio Urbanistica e Sportello Unico per l’Edilizia

Arch. Leonardo Visco Gilardi

