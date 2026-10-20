Barriere architettoniche, a Lecco 38.467 euro per nove interventi

Regione Lombardia stanzia oltre 1,1 milioni di euro per 263 interventi in tutta la regione

I fondi sostengono i lavori negli edifici privati per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità permanente. Piazza: “Un elemento essenziale per garantire dignità, indipendenza e inclusione”

LECCO – Sono 38.467 euro destinati a finanziare nove interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati della provincia di Lecco. È la quota prevista per il territorio lecchese nell’ambito del nuovo stanziamento di Regione Lombardia, che ha messo a disposizione complessivamente 1.103.118 euro per sostenere 263 interventi in tutte le province lombarde.

Le risorse aggiuntive sono state approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. L’obiettivo è favorire l’accessibilità delle abitazioni, consentendo alle persone con disabilità permanente di superare gli ostacoli presenti nelle proprie case e di raggiungere una maggiore autonomia nella vita quotidiana.

“Con queste ulteriori risorse, come Regione Lombardia rinnoviamo il nostro impegno per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati e rispondere ai bisogni concreti delle persone con disabilità e delle loro famiglie”, ha dichiarato Franco. “Rendere accessibili le abitazioni significa garantire una maggiore autonomia e la possibilità di potersi muovere liberamente in casa propria, dunque una migliore qualità della vita”.

L’assessore ha inoltre ricordato che il finanziamento si inserisce nel percorso già avviato negli ultimi anni, sia per gli immobili privati sia per quelli di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito di Missione Lombardia, il piano regionale per le politiche abitative.

La ripartizione delle risorse tiene conto delle richieste presentate dai Comuni alla Regione attraverso le procedure previste. Oltre a Lecco, i finanziamenti interessano tutte le province lombarde: a Milano sono destinati 297.224 euro per 72 interventi, a Bergamo 183.003 euro per 42 interventi e a Brescia 196.113 euro per 45 interventi. Seguono Mantova, con 88.198 euro per 21 interventi, Monza Brianza, con 85.186 euro per 20, e Varese, con 62.733 euro per 17. A Pavia spettano 35.468 euro per 11 interventi, a Lodi 37.404 euro per nove, a Sondrio 30.792 euro per sei, a Como 30.180 euro per sette e a Cremona 18.343 euro per quattro.

Saranno i Comuni a verificare l’ammissibilità delle domande e a erogare i contributi ai cittadini. Il sostegno è rivolto agli interventi negli immobili privati e viene finanziato attraverso risorse statali integrate da fondi regionali per gli edifici realizzati dopo il 1989.

Per accedere alla misura, la domanda deve essere presentata al Comune in cui si trova l’abitazione di residenza dalla persona con disabilità permanente oppure da chi ne esercita la tutela o la potestà. È fondamentale inoltrare la richiesta prima dell’inizio dei lavori: il Comune procede infatti alle verifiche necessarie, compreso l’accertamento della presenza della barriera architettonica e del fatto che le opere non siano già state realizzate o siano in corso di esecuzione.

Solo dopo il sopralluogo e gli accertamenti dell’amministrazione è possibile procedere con i lavori. Il contributo viene liquidato al termine dell’intervento, previa presentazione delle fatture regolarmente quietanzate e intestate al beneficiario indicato nella domanda.

Il finanziamento può raggiungere un massimo di 7.000 euro. Per le spese fino a 2.500 euro è previsto un contributo pari al 100% dell’importo.

Nel frattempo, è già aperta la raccolta delle richieste relative al fabbisogno 2027. Le domande dovranno essere presentate entro il 1° marzo 2027, nell’ambito della finestra annuale prevista dal 2 marzo al 1° marzo dell’anno successivo. Le modalità per accedere alla misura sono consultabili sul sito di Regione Lombardia, nella sezione dedicata ai contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Soddisfatto il sottosegretario regionale Mauro Piazza: “Le risorse destinate alla provincia di Lecco dimostrano quanto sia importante tradurre le politiche regionali in risposte concrete per i cittadini. I nove interventi finanziati sul nostro territorio rappresentano un aiuto per le famiglie che devono affrontare lavori spesso indispensabili per rendere la propria abitazione pienamente fruibile. È importante che queste opportunità siano conosciute e che i Comuni continuino a svolgere un ruolo attivo nell’accompagnare i cittadini nell’accesso ai contributi”.

“La collaborazione tra Regione e Comuni è fondamentale perché permette di intercettare i bisogni effettivi e tradurre le risorse stanziate in interventi reali. Il nostro territorio può contare su un sostegno che aiuta a rendere gli ambienti domestici più sicuri e accessibili, rafforzando l’attenzione verso le persone più fragili. L’accessibilità non è soltanto una questione edilizia, ma un elemento essenziale per garantire dignità, indipendenza e inclusione”, prosegue Piazza.

“Invito i cittadini che hanno necessità di realizzare interventi per superare le barriere architettoniche a informarsi presso il proprio Comune. Conoscere le opportunità disponibili è il primo passo per trasformare un sostegno economico in un miglioramento concreto delle condizioni di vita. Regione Lombardia continua a investire su misure che mettono al centro le persone e le esigenze delle comunità locali”, conclude Piazza.

ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA DI INTERVENTO