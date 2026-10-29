Barzio ricorda i Caduti, doppia commemorazione il 1° e il 7 novembre

Domenica 1° novembre alle 15.45 la posa della corona al monumento ai Caduti di piazza Garibaldi a Barzio

Sabato 7 novembre la cerimonia a Concenedo

BARZIO – Due appuntamenti per rendere omaggio ai Caduti per la Patria e rinnovare il ricordo della storia nazionale. Il Comune di Barzio invita la cittadinanza a partecipare alle commemorazioni in programma domenica 1° novembre a Barzio e sabato 7 novembre a Concenedo, in occasione delle celebrazioni legate all’Unità nazionale, alle Forze armate e alla vittoria dell’Italia nella Prima guerra mondiale.

Il primo momento commemorativo si svolgerà domenica 1° novembre. Il ritrovo è previsto alle 15.45, con la partenza dal cimitero al termine della processione e la successiva posa della corona al monumento ai Caduti di piazza Garibaldi. Alla cerimonia prenderà parte il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, che accompagnerà l’iniziativa.

Una settimana più tardi, sabato 7 novembre, l’attenzione si sposterà a Concenedo, dove il Comune e il Gruppo Alpini di Barzio promuovono una seconda commemorazione. Il programma prevede il ritrovo alle 15 al monumento ai Caduti, la lettura del Bollettino della Vittoria e la posa della corona.

La cerimonia sarà anche l’occasione per presentare e benedire la tela restaurata raffigurante la Deposizione, collocata a ornamento della cappella commemorativa dedicata ai Caduti. Un momento che assume un significato particolare anche perché si inserisce nelle iniziative per il centenario della fondazione del Gruppo Alpini di Barzio.

Le due giornate rappresentano un’occasione per coinvolgere la comunità nel ricordo di quanti hanno perso la vita per la Patria e per mantenere viva la memoria delle vicende che hanno segnato la storia del Paese.

L’invito delle istituzioni è rivolto a tutta la popolazione, affinché la partecipazione alle commemorazioni contribuisca a tramandare il valore della memoria. Un messaggio riassunto nelle parole che accompagnano le iniziative: “Il ricordo dei Caduti per la Patria resti sempre vivo nei nostri cuori”.