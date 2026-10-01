Bellano, al via le candidature per le Civiche Benemerenze 2026

Le candidature dovranno arrivare entro il 15 ottobre

La consegna delle Benemerenze è prevista al Concerto di Capodanno del 2 gennaio 2027

BELLANO – Chi ha dato lustro a Bellano attraverso il lavoro, il volontariato, l’impegno nelle associazioni o semplicemente dedicando tempo ed energie alla comunità potrà essere candidato alle Civiche Benemerenze 2026. Il Comune di Bellano ha aperto le candidature rivolte a cittadini ed enti che si siano particolarmente distinti nei diversi ambiti della vita cittadina.

C’è tempo fino al 15 ottobre 2026 per proporre uno o più nominativi. L’iniziativa vuole dare spazio non soltanto a chi ha raggiunto risultati particolarmente significativi, ma anche a quelle persone che, lontano dai riflettori, contribuiscono con il proprio impegno quotidiano alla vita della comunità.

“La Civica Benemerenza è il giusto omaggio a chi dà lustro al nostro paese, ma anche un momento sempre molto sentito dalla comunità”, sottolinea il sindaco di Bellano Antonio Rusconi. “Vogliamo riconoscere non soltanto chi ha raggiunto risultati particolarmente significativi, ma anche chi dedica il proprio tempo libero agli altri, chi opera come volontario, chi si impegna nelle associazioni, chi si prodiga per il bene collettivo e chi, spesso con discrezione e umiltà, contribuisce ogni giorno alla vita della nostra comunità”.

A proporre le candidature possono essere tutti i cittadini residenti. La segnalazione può essere inviata all’indirizzo protocollo@comune.bellano.lc.it oppure consegnata direttamente agli uffici comunali. Alla candidatura dovranno essere allegati una breve biografia della persona indicata, oppure una descrizione dell’ente, e una relazione documentata ed esauriente che spieghi le motivazioni alla base della proposta.

Le candidature saranno successivamente esaminate dalla commissione preposta. Sarà la commissione a valutare le segnalazioni ricevute e a individuare quelle da sottoporre al Consiglio Comunale, al quale spetterà la decisione definitiva sul conferimento delle Civiche Benemerenze.

Il riconoscimento consiste in una scultura in bronzo raffigurante un’alborella, riproduzione di un’opera dell’artista Danilo Vitali. La scelta del soggetto richiama un elemento del lago ormai raro nelle sue acque: un piccolo pesce meno appariscente rispetto ad altre specie, ma scelto proprio per il valore simbolico della sua discreta presenza.

L’alborella diventa così il simbolo di una benemerenza che non guarda soltanto alle grandi imprese o ai risultati più visibili, ma anche ai piccoli gesti, all’impegno quotidiano e al contributo offerto alla comunità senza la ricerca di riconoscimenti.

“Sono tanti i cittadini e gli enti che si spendono per gli altri”, aggiunge il sindaco Antonio Rusconi. “Persone e realtà che, con modalità diverse, mettono a disposizione della comunità il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie energie. Le Civiche Benemerenze sono un’occasione per dire loro grazie e per far conoscere alla cittadinanza queste storie, che rappresentano una parte importante dell’identità di Bellano”.

Nel corso degli anni, tra i cittadini benemeriti che hanno contribuito a dare lustro e prestigio a Bellano figurano anche personalità come l’artista Giancarlo Vitali, il fotografo Carlo Borlenghi, Carletto Vitali e Angelo Gianola.

I diretti interessati saranno informati dopo la deliberazione del Consiglio Comunale. Come da tradizione, la consegna ufficiale dei riconoscimenti avverrà in occasione del Concerto di Capodanno, in programma sabato 2 gennaio 2027 al Palasole.

Per le Civiche Benemerenze 2026 le candidature possono essere presentate fino al 15 ottobre 2026.