Benemerenze civiche a Valmadrera, candidature aperte fino al 30 settembre

I riconoscimenti saranno consegnati durante le celebrazioni per la festa di Sant’Antonio

Premi destinati a chi si è distinto nella cultura, nel lavoro, nello sport, nel sociale e nella vita della comunità

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera torna a raccogliere le proposte per il conferimento delle benemerenze civiche, riconoscimenti destinati a persone, enti e associazioni che abbiano dato un contributo significativo alla comunità e alla città. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026 e i riconoscimenti saranno consegnati in occasione delle celebrazioni per la festa di Sant’Antonio, nel gennaio 2027.

La procedura è prevista dal regolamento delle benemerenze civiche, approvato dal Comune nel novembre 2024. A proporre i nominativi possono essere cittadini, associazioni ed enti che siano valmadreresi, che abbiano avuto la residenza a Valmadrera per almeno dieci anni dalla maggiore età oppure che svolgano in città un’importante attività. La possibilità non è invece prevista per gli amministratori in carica.

Le proposte dovranno essere presentate in forma scritta, consegnate a mano e inserite in una busta chiusa da depositare all’ufficio Protocollo del Comune. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “BENEMERENZE CIVICHE”.

Il riconoscimento può riguardare persone fisiche residenti a Valmadrera o che vi abbiano vissuto a lungo, ma anche enti e associazioni che si siano particolarmente distinti in diversi ambiti: dalle scienze alle lettere, dalle arti all’economia, dal lavoro alla scuola e allo sport. Tra i criteri previsti rientrano inoltre la salvaguardia dei diritti costituzionali, le iniziative sociali, assistenziali e filantropiche, la collaborazione con la pubblica amministrazione e gli atti di coraggio e abnegazione civica.

Un elemento centrale resta il rapporto con la comunità. La benemerenza può infatti essere attribuita anche a chi abbia dimostrato una particolare attenzione verso Valmadrera, contribuendo attraverso opere e iniziative alla conoscenza e alla valorizzazione della sua realtà socio-economica, storico-artistica e umana.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un’esauriente motivazione biografica, con gli elementi necessari alla valutazione. Il regolamento indica, tra gli aspetti da documentare, una vita ispirata ai valori della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, il contributo alla cultura attraverso studi, insegnamento, ricerca o produzione artistica, azioni di particolare rilevanza a favore della collettività e un personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale.

Tra i criteri figura anche l’impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio e nella gestione politica e amministrativa di istituzioni pubbliche e private. Viene inoltre considerata l’affezione verso la città e la comunità, quando questa sia riconosciuta all’unanimità e testimoniata da opere e iniziative finalizzate a valorizzare il territorio.

In via eccezionale, la benemerenza può essere conferita anche alla memoria. In questo caso devono essere trascorsi almeno 12 mesi dalla scomparsa della persona interessata.

Il termine per presentare le proposte è dunque fissato al 30 settembre 2026. La consegna dei riconoscimenti avverrà successivamente, durante le celebrazioni per la festa di Sant’Antonio in programma a gennaio 2027.

Il regolamento completo delle benemerenze civiche è consultabile sul sito del Comune di Valmadrera.